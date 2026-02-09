El Plan Europeo para la Vivienda Asequible es una broma

La Comisión Europea ha presentado su Plan Europeo para la Vivienda Asequible. Por primera vez, las instituciones europeas reconocen oficialmente lo que millones de personas llevamos años denunciando: que existe una crisis estructural de acceso a la vivienda que expulsa, empobrece y condena a la inseguridad a una parte creciente de la población. Pero reconocer la crisis no significa resolverla y este plan evidencia los límites políticos de unas instituciones que no están dispuestas a cuestionar el modelo que la ha provocado.
Quién podría haberlo imaginado...
Lo mismo si la gente votase a partidos que defienden a la clase obrera cambiaría el tema, pero claro, los votantes cuando tienen una televisión TCL y un Opel Corsa de segunda mano ya se consideran de clase media alta, y entonces pues votan en consecuencia.
Una vez algo se convierte en un market asset, no puedes hacer nada porque hacerlo implica reventar todas las reglas del.juego, destruir tu PIB de tu país e ir directo a la bancarrota nacional.