El Plan Europeo para la Vivienda Asequible es una broma

La Comisión Europea ha presentado su Plan Europeo para la Vivienda Asequible. Por primera vez, las instituciones europeas reconocen oficialmente lo que millones de personas llevamos años denunciando: que existe una crisis estructural de acceso a la vivienda que expulsa, empobrece y condena a la inseguridad a una parte creciente de la población. Pero reconocer la crisis no significa resolverla y este plan evidencia los límites políticos de unas instituciones que no están dispuestas a cuestionar el modelo que la ha provocado.