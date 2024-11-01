Un plan disparatado de 1920 para crear la Unión Centroeuropea compuesta por 24 "cantones", cada uno llamado así por una ciudad europea prominente dentro de ella [Eng]  

Un plan bastante loco para crear una paz duradera en Europa después de la Primera Guerra Mundial. El mapa fue publicado en alemán con el título: Das Neue Europa Mit Dem Dauernden Frieden. Die Unionisierung Mitteleuropas. (Español: La Nueva Europa con una Paz Duradera. La Unión Centroeuropea). Más sobre ello a continuación:
| etiquetas: mapa , europa , igm
Por otra parte, esto se hizo con cifras de 1920. Si se diseña un sistema de gobierno municipalista con 24 cantones no tendríamos suficiente ni para la provincia de León.
Creo que no es así como funciona.
Fíjate como quedan Burdeos de Ginebra o Nantes de Munich.