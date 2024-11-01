El plan de 10 puntos de Irán dice que Estados Unidos debe aceptar el enriquecimiento de uranio y levantar todas las sanciones [ENG]

Teherán dijo el miércoles que su plan de 10 puntos para asegurar el fin de la guerra con Estados Unidos requeriría que Washington aceptara su programa de enriquecimiento de uranio y el levantamiento de todas las sanciones. La república islámica se atribuyó la victoria y afirmó en un comunicado, publicado junto a una lista de los 10 puntos difundida por los medios estatales, que el plan exigiría “el control continuado de Irán sobre el estrecho de Ormuz, la aceptación del enriquecimiento y el levantamiento de todas las sanciones.