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El plan de 10 puntos de Irán dice que Estados Unidos debe aceptar el enriquecimiento de uranio y levantar todas las sanciones [ENG]

Teherán dijo el miércoles que su plan de 10 puntos para asegurar el fin de la guerra con Estados Unidos requeriría que Washington aceptara su programa de enriquecimiento de uranio y el levantamiento de todas las sanciones. La república islámica se atribuyó la victoria y afirmó en un comunicado, publicado junto a una lista de los 10 puntos difundida por los medios estatales, que el plan exigiría “el control continuado de Irán sobre el estrecho de Ormuz, la aceptación del enriquecimiento y el levantamiento de todas las sanciones.

| etiquetas: iran , sanciones , enriquecimiento , uranio
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2 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
SVSRTZ #2 SVSRTZ
Yo lo que quiero saber es si USA va a dejar de enriquecer uranio, son un peligro.
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aruleno #1 aruleno
Sabían que el taco se acercaba y tenían preparada la respuesta.
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