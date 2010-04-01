La pizarra de Yuri: Los tres superhéroes de Chernóbyl

Sobre Chernóbyl se han contado muchas mentiras. Y las han contado todos, desde las autoridades soviéticas de su tiempo hasta la industria nuclear occidental, pasando por los propagandistas de todos los signos y la colección de conspiranoicos habituales. Hay una de ellas que me molesta de modo particular, y es esa de que los liquidadores –el casi millón de personas que acudieron a encargarse del problema– eran una horda de pobres ignorantes llevados allí sin saber la clase de monstruo que tenían delante. Es un desprecio a su heroísmo....
| etiquetas: pizarra de yuri , superhéroes , accidente nuclear , chernóbyl
Y porque es radicalmente falso. Una turba ignorante no sirve para nada en un accidente tecnológico tan complejo. Los equipos de liquidadores estaban compuestos, sobre todo, por bomberos, científicos y… » ver todo el comentario
Queda una pregunta en el aire: En Fukuhsima se está liberando más material radioactivo que en Chernobyl, y no hemos visto niños deformes como enChernobyl, Afganistan (por el uranio empobrecido,...) ¿QUé ha sido de los niños en Japon? quiza han evitado que nazcan.
La pregunta en el aire es si sabes la diferencia entre material radiactivo, radiación emitida, radiación absorbida y dosis.
Porque la radiación ambiental en España es superior a la de Fukushima
Según esto sobrevivió uno de ellos
es.wikipedia.org/wiki/Valery_Bespalov
es.wikipedia.org/wiki/Alexei_Ananenko