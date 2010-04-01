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La pizarra de Yuri: Los tres superhéroes de Chernóbyl

La pizarra de Yuri: Los tres superhéroes de Chernóbyl

Sobre Chernóbyl se han contado muchas mentiras. Y las han contado todos, desde las autoridades soviéticas de su tiempo hasta la industria nuclear occidental, pasando por los propagandistas de todos los signos y la colección de conspiranoicos habituales. Hay una de ellas que me molesta de modo particular, y es esa de que los liquidadores –el casi millón de personas que acudieron a encargarse del problema– eran una horda de pobres ignorantes llevados allí sin saber la clase de monstruo que tenían delante. Es un desprecio a su heroísmo....

| etiquetas: pizarra de yuri , superhéroes , accidente nuclear , chernóbyl
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10 comentarios
22 9 5 K 217 Hemeroteca
Comentarios destacados:      
javierchiclana #2 javierchiclana *
#0 Ya fue portada este mismo artículo en su momento: www.meneame.net/story/los-tres-superheroes-chernobyl
4 K 81
cocolisto #5 cocolisto
#2 Seguramente llevas razón pero ha pasado tanto tiempo que merece recordarlo dado el aniversario del evento.Hay quien no llegó a conocerlo y me pareció oportuno reseñarlo.
1 K 33
javierchiclana #6 javierchiclana
#5 ¿Seguramente?... He enlazado el envío que tuvo 1420 meneos.
2 K 41
Golan_Trevize #8 Golan_Trevize
#6 Como si a @cocolisto eso le importase una mierda. Él ha venido aquí a hacer karma, y tú te callas y cierras el boquino, aguafiestas.
0 K 11
cocolisto #1 cocolisto *
Tanto se ha escrito sobre el tema, generalmente mal,que no viene mal recurrir a la hemeroteca y ver cómo Yuri describe perfectamente la secuencia de la actuación de los grandes héroes, que muchas veces pagaron con su vida y enfermedades para atenuar las consecuencias de la catástrofe.

Y porque es radicalmente falso. Una turba ignorante no sirve para nada en un accidente tecnológico tan complejo. Los equipos de liquidadores estaban compuestos, sobre todo, por bomberos, científicos y…   » ver todo el comentario
4 K 60
#4 tierramar *
El lobby nuclear se ha ocupado de minimizar las consecuencias de los accidentes Chernobyl, de Fukushima,...pero las imagenes no mienten, vean con sus ojos las consecuencias en los niños: www.meneame.net/m/actualidad/ninos-chernobyl-eng-imagenes-sensibles
Queda una pregunta en el aire: En Fukuhsima se está liberando más material radioactivo que en Chernobyl, y no hemos visto niños deformes como enChernobyl, Afganistan (por el uranio empobrecido,...) ¿QUé ha sido de los niños en Japon? quiza han evitado que nazcan.
1 K 26
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 En Fukushima no se está librando más radiación que en Chernobyl.

La pregunta en el aire es si sabes la diferencia entre material radiactivo, radiación emitida, radiación absorbida y dosis.

Porque la radiación ambiental en España es superior a la de Fukushima
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Ransa #3 Ransa *
en.wikipedia.org/wiki/Boris_Baranov
Según esto sobrevivió uno de ellos
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#10 Cincocuatrotres
Hemos tenido suerte que los accidentes nucleares graves hayan sido en paises disciplinado, URSS y Japon, si llega a estar en España Chernobil, estabamos muertos.
0 K 8

menéame