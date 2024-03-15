edición general
Pitingo habla del trabajo de kioskero de Pablo Fernández, de Podemos, y el político le da el cambio y propina con su réplica

Todo a raíz de unas declaraciones de Fernández donde decía: "Si el Gobierno quiere los votos de Podemos, nada de congelación, tiene que bajar la cuota de los autónomos que ganen menos y subírsela a los que ganan más. La sostenibilidad del sistema la tienen que pagar los de arriba y no los de abajo". Unas palabras que no gustaron a Pitingo. "Y tú que empezaste de kioskero mírate ahora… viviendo como 'los de arriba' a los que dices que hay que subirles la cuota. El discurso de 'los de abajo' se te cayó el día que te montaste en coche oficial"

#6 Somozano
Ahí sigue el kiosko, muerto de risa

maps.app.goo.gl/1wFLWkJ8jinPQACy6?g_st=ac
#8 doppel
#6 buen aporte. Siempre puede haber algún interesado en comprar chuches
ayatolah #12 ayatolah
#6 Si te vas a ver más fechas, en la imagen de 2014 tiene el cartel de Podemos con P. Iglsias
#12 como para no. Hablamos de un tío que pese a ser licenciado en derecho por la Complutense (que habiendo derecho en la universidad de León sería un caprichito de quiero estudiar en Madrid papá suelta dinero) y que a sus 38 años en 2014 tenía un pequeño kiosko de barrio vendiendo golosinas por 50 céntimos y el Diez Minutos.
Digamos que no tenía una carrera laboral brillante con un futuro prometedor

imagenes.diariodevalladolid.es/files/image_media_main_mobile/uploads/2

Se metió en podemos y ahí está, 11 años de procurador en las cortes de CyL más sus cargos en el partido cobrando buenos dineros
Mal no le fue metiéndose en podemos
Pitingo, el gitaningo
Milmariposas #11 Milmariposas
Pitingo, un donnadie con ínfulas.
#11 es un gitano con estudios. Dicho por él
CerdoJusticiero #13 CerdoJusticiero
#10 Déjame adivinar: fuiste el segundo mejor expediente de tu promoción de la Universidad Bovina.
CerdoJusticiero #9 CerdoJusticiero
#7 ¿Qué estudiaste tú para acabar de bulero?
#9 Historia
Quieras que no, contamos historias con gracia
Deberían prohibir la practica política a gente de derecho
#4 Leon_Bocanegra
El vendedor ambulante de crecepelo criticando a un kioskero. Nada nuevo cara al sol.
#1 Somozano
Kioskero del barrio de al lado de mio. Kiosko que le montó papá porque el niño no se sacaba unas opos.
ostiayajoder #3 ostiayajoder
#1 Mentira, era vecino mio y eso es una payasada.
Eibi6 #5 Eibi6
#3 tampoco te esfuerces un octubre del 25 mintiendo, que raro
#7 Somozano
#3 Si, la gente estudia derecho en la Complutense para acabar de kioskero en San Mamés
