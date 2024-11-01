Las pistas que guían a la Policía en el robo del Louvre: dos pelos en un casco, un agente del museo que sería cómplice, un chaleco...

Las autoridades policiales continúan investigando el robo de ocho joyas de los reyes franceses perpetrado el pasado día 19 de octubre en el Museo del Louvre, el más visitado del mundo. Este sábado, sin ir más lejos, consiguieron detener a dos hombres que cuentan con antecedentes policiales por robo y que podrían haber formado parte del grupo de cuatro criminales que consiguió acceder a la pinacoteca y sustraer las piezas en tan solo siete minutos.