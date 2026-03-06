El pistacho teme tensiones comerciales por la guerra en Irán

El sector del pistacho teme tensiones comerciales en la actual campaña por la guerra, según resuelvan Estados Unidos e Irán, las dos principales potencias productoras, los problemas que el conflicto ya está acarreando para encajar sus producciones. Las empresas que operan en Castilla-La Mancha siguen de cerca los acontecimientos a pesar de que de momento los operadores californianos no han reposicionado sus exportaciones, al perder o tener más dificultades para mantener mercados de oriente medio donde también vendían.