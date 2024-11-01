edición general
15 meneos
15 clics
Los piquetes vuelven a cerrar el paso a Arcelor y la huelga aprieta el corazón industrial de Asturias

Los piquetes vuelven a cerrar el paso a Arcelor y la huelga aprieta el corazón industrial de Asturias

Asturias ha amanecido otra vez con el mismo paisaje de nervios, colas y bocinas en los accesos a ArcelorMittal. Dos días después del arranque del conflicto, los piquetes de la huelga en las empresas auxiliares del metal han vuelto a bloquear este miércoles la entrada a las grandes instalaciones siderúrgicas de Avilés y Gijón, repitiendo los atascos y las dificultades de acceso que ya marcaron la primera jornada de paro. La escena se ha convertido ya en una estampa de alto voltaje laboral en uno de los puntos más sensibles de la industria astur

| etiquetas: piquetes , huelga , arcelor
13 2 0 K 132 actualidad
4 comentarios
13 2 0 K 132 actualidad
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Por lo menos tienen la dignidad de no llamarlos "informativos".

PD: Me parece de puta madre que la gente proteste y moleste, pero hay que respetar al que no quiere hacer huelga.
0 K 15
sat #2 sat
Vamooooos!
0 K 11
sotillo #1 sotillo
Ni un paso atrás, animo
0 K 9
#4 cKr1
Todo el apoyo del mundo, compañeros.
0 K 8

menéame