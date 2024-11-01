Los piquetes vuelven a cerrar el paso a Arcelor y la huelga aprieta el corazón industrial de Asturias

Asturias ha amanecido otra vez con el mismo paisaje de nervios, colas y bocinas en los accesos a ArcelorMittal. Dos días después del arranque del conflicto, los piquetes de la huelga en las empresas auxiliares del metal han vuelto a bloquear este miércoles la entrada a las grandes instalaciones siderúrgicas de Avilés y Gijón, repitiendo los atascos y las dificultades de acceso que ya marcaron la primera jornada de paro. La escena se ha convertido ya en una estampa de alto voltaje laboral en uno de los puntos más sensibles de la industria astur