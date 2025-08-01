El pintor de la Resistencia: Joseph Steib y los sueños del arte mágico

¿Liberación de París? (agosto 1944). Joseph Steib, artista aficionado sin historia pintó durante la ocupación nazi de Francia una serie de obras denominadas "El rincón de los sueños". El pintor alsaciano asumió todos los riesgos para crear obras de resistencia que ahora se expone en los museos más importantes de Europa. La serie de pinturas inspiradas entre el arte popular, el surrealismo y el expresionismo. Como parte de las ceremonias de Liberación, en septiembre de 1945 se exhibieron las 57 pinturas de "Le Salon des Rêves".