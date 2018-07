Le pintó el coche como un ataúd y la amenazó: la denuncia desesperada de María del Mar ante la violencia de su expareja

Con crucifijos, flores y pintadas siniestras: de esta manera denuncia Mª del Mar que le dejó el coche su expareja, como si fuera un ataúd. No es la primera vez que lo denuncia por daños al vehículo, por insultos y por amenazas como ésta, que presentó en la Guardia Civil: "Que iba a llorar lágrimas de sangre", "que si lo dejaba la mataba, que si no estaba con él no estaba con nadie". "Desde que se enteró que tengo pareja es cuando empezó lo más fuerte. Yo creo que ya con lo del ataúd es para que hagan algo, no tanto por mí sino por mis hijos".