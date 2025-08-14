·
15
191 clics
191
clics
VÍDEO | Reporteras de Telecinco y Antena 3 huyen de los incendios mientras realizaban directos
'No tenemos que meternos en el fuego para informar'
|
telecinco
antena 3
incendios
10 comentarios
#3
Leon_Bocanegra
*
Está gentuza se piensa que por meter al currela dentro del fuego sus noticiarios van a ganar en credibilidad?
4
K
61
#6
daniMate
#3
¿Y la emoción que da ver desde casa ver cómo se quema un periodista? Eso vale mucho. Luego además serían muchos programas especiales, de duelo, condolencias... Todo ventajas.
2
K
36
#4
Destrozo
Telebasura en estado puro. Morbo
3
K
53
#1
Pivorexico
Todo sea por la audiencia !! anda que no hay periodistas deseando ejercer .
1
K
28
#5
pepel
#1
Con lo fácil que lo tienen, informando en playback con un fondo del incendio.
0
K
17
#9
Meloncio
Es como poner al reportero de turno a pleno sol a mediodía para informar que hace mucho calor
1
K
22
#8
Kantinero
Es una profesión que quema mucho....
1
K
19
#7
vviccio
Con el fuego de fondo es más de Michael Bay.
0
K
13
#10
JanSolo
Hoy he visto el telediario de antena 3 y han vuelto a cargar tintas contra el gobierno por los incendios pero no han dicho ninguna sola vez que las competencias son de las comunidades autónomas.
0
K
11
#2
Klamp
Ni que fuera la primera vez
youtu.be/eaJI-hMMzpY?si=dVdI2gP9Blmqhj3s
0
K
8
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
youtu.be/eaJI-hMMzpY?si=dVdI2gP9Blmqhj3s