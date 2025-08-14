edición general
VÍDEO | Reporteras de Telecinco y Antena 3 huyen de los incendios mientras realizaban directos

VÍDEO | Reporteras de Telecinco y Antena 3 huyen de los incendios mientras realizaban directos

'No tenemos que meternos en el fuego para informar'

Comentarios destacados:    
#3 Leon_Bocanegra *
Está gentuza se piensa que por meter al currela dentro del fuego sus noticiarios van a ganar en credibilidad?
#6 daniMate
#3 ¿Y la emoción que da ver desde casa ver cómo se quema un periodista? Eso vale mucho. Luego además serían muchos programas especiales, de duelo, condolencias... Todo ventajas.
Destrozo #4 Destrozo
Telebasura en estado puro. Morbo
#1 Pivorexico
Todo sea por la audiencia !! anda que no hay periodistas deseando ejercer .
pepel #5 pepel
#1 Con lo fácil que lo tienen, informando en playback con un fondo del incendio.
#9 Meloncio
Es como poner al reportero de turno a pleno sol a mediodía para informar que hace mucho calor
Kantinero #8 Kantinero
Es una profesión que quema mucho....:-D
vviccio #7 vviccio
Con el fuego de fondo es más de Michael Bay.
#10 JanSolo
Hoy he visto el telediario de antena 3 y han vuelto a cargar tintas contra el gobierno por los incendios pero no han dicho ninguna sola vez que las competencias son de las comunidades autónomas.
#2 Klamp
Ni que fuera la primera vez
youtu.be/eaJI-hMMzpY?si=dVdI2gP9Blmqhj3s
