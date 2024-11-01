Pingüino emperador y Lobo marino antártico en peligro de extinción por el cambio climático

El pingüino emperador (Aptenodytes forsteri) y el lobo marino antártico (Arctocephalus gazella) han pasado a estar en peligro de extinción en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) por el impacto del cambio climático, según la última evaluación publicada este jueves 9 de abr.

Además, el elefante marino del sur (Mirounga leonina) ha sido reclasificado como vulnerable debido a la expansión de la gripe aviar altamente patógena.