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El pingüino emperador y el lobo marino antártico pasan a estar «en peligro» de extinción debido al cambio climático

El pingüino emperador y el lobo marino antártico pasan a estar «en peligro» de extinción debido al cambio climático

El deshielo prematuro y la escasez de alimento como consecuencia del calentamiento global están detrás del declive de ambas especies en la Antártida, según constata una actualización de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.

| etiquetas: cambio climático , pingüino emperador , lobo marino antártico
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5 comentarios
14 3 0 K 83 ciencia
Catapulta #1 Catapulta
Obviamente. Cuando dejemos de empatizar con los bichos grandes que se extinguen y solo queden bichos ya a nadie le importará la extinción.
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Anfiarao #3 Anfiarao
#1 a nadie le importará la extinción cuando llegue ese momento porque precisamente nosotros (el ser humano) ya nos habremos extinguido
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#2 Mustela *
"Un llamado urgente a la acción en la Antártida"

No, un llamado urgente a la acción mundial.

"Los gobiernos deben actuar ahora para descarbonizar urgentemente nuestras economías"

Sí, o quizá se debería ver de otro modo, un cambio de sistema social que reforme profundamente o destruya el capitalismo.
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#4 unocualquierax
DUPLICADO
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#5 Mustela *
#4 Da igual, la otra ha recibido la mitad de interés que esta (edito: y con muchas horas más) y es información importante.
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menéame