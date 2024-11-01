El pingüino emperador y el lobo marino antártico pasan a estar «en peligro» de extinción debido al cambio climático

El deshielo prematuro y la escasez de alimento como consecuencia del calentamiento global están detrás del declive de ambas especies en la Antártida, según constata una actualización de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.
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No, un llamado urgente a la acción mundial.
"Los gobiernos deben actuar ahora para descarbonizar urgentemente nuestras economías"
Sí, o quizá se debería ver de otro modo, un cambio de sistema social que reforme profundamente o destruya el capitalismo.