Los pinchazos eléctricos se enquistan en Sant Roc: uno de cada cuatro puntos de suministro siguen enganchados en este barrio de Badalona

Según la información facilitada por Endesa, los expedientes de fraude en Sant Roc representan aproximadamente el 20% de los de toda la ciudad.

#1 Cuchifrito
A mí lo que siempre me ha llamado la atención de lo de los pinchazos de luz es que provoquen que los transformadores salgan ardiendo. ¿No es viable que unos aparatos tan caros tengan protecciones que salten cuando se sobrecargan?
