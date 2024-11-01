Pimpo: el chico que salvó las avutardas  

En la comarca de La Serena, en la Extremadura española, sobrevive una de las aves más amenazadas del continente: la avutarda. Pero esta historia también trata sobre cómo se está intentando demostrar que la conservación de la biodiversidad puede convivir con la agricultura tradicional, la ganadería extensiva y el desarrollo rural. Entrevista con Juan José Benítez Ruiz-Moyano, concejal de Medio Ambiente, Turismo y Patrimonio de Cabeza del Buey, naturalista y divulgador ambiental.