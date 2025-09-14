·
5
meneos
38
clics
Piden a un torero que piense en Pedro Sánchez cuando vaya a matar al toro
Piden a un torero que piense en Pedro Sánchez cuando vaya a matar al toro y las redes sociales arden Se ha generado un intenso debate sobre este tipo de gritos
pedro sánchez
torero
matar
politica
#4
Nusku
Pero lo ha matado o se lo ha follado al final?
#6
mente_en_desarrollo
#4
Nada de follar hasta el matrimonio, que es pecado.
#9
Ludovicio
Pues así es la derecha rancia de este país.
#5
mente_en_desarrollo
Bueno, yo cuando como buena persona de izquierdas, voy a abortar por vicio, pienso en que pueda ser un torero.
#7
reivaj01
No entiendo la petición, ¿Los toreristas no dicen que es arte y el pobre animal no sufre?
Si no hay sufrimiento ¿Qué es lo que quieren transmitir al perro xanxe en el acto de clavar pinchos hasta la muerte?
#8
pitercio
Son muy subnormales, al final mal han hecho bueno a Pedro Sánchez. No te lo perdonaré Carmona.
#1
Leon_Bocanegra
Siento el microblogging pero me niego a poner el titular real
#3
Torrezzno
#1
solo has cortado la ultima parte. No se si eso computa como microblogging. La noticia es una castaña eso si.
#2
Andreham
A mi como persona de izquierdas, me parece gracioso.
Pero me pregunto qué pensarían los que les va a parecer esto gracioso porque creen que el PSOE es de izquierdas si alguien pidiera a, yo que sé, la futbolista esa que tanto odian, que se piense que el balón es la cabeza de Feijoo cuando intenta marcar gol.
