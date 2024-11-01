edición general
Piden el Premio Princesa de Asturias y la Medalla de Andalucía para los vecinos de Adamuz (Córdoba)

Instituciones, colectivos y ciudadanos de toda España han comenzado a movilizarse para que se reconozca la labor de los vecinos de Adamuz (Córdoba) en materia de auxilio, atención y apoyo a las víctimas y sus familiares tras el accidente ferroviario entre dos trenes, que se ha cobrado la vida de 45 personas. En este contexto, destacan la petición para la concesión del Premio Princesa de Asturias a la Concordia o de la Medalla de Andalucía a la Solidaridad y Concordia o a los Valores Humanos, mientras que otros reconocimientos pasan por el...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... nombramiento de un parque o un pasodoble en el Carnaval de Cádiz. En este contexto y en una nota, la Asociación SOS Desaparecidos ha informado de que ha presentado "formalmente" ante la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía "la solicitud de concesión de la Medalla de Andalucía a la Solidaridad y Concordia a los vecinos" de la localidad para reconocer "su actuación ejemplar" en el siniestro.
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
"oye, mejor darles una medalla y que se callen, ¿no? no vaya a ser que se organicen en plataforma ciudadana o agrupación de electores, por ejemplo, se presenten a las elecciones, ganen y tengamos que ponernos a trabajar, ¿no?" (se le oyó decir a los partidos políticos cuando creían que nadie escuchaba). pues sí, acabarían antes organizándose, presentándose a las elecciones y mandando a tomar por culo a PP-PSOE y sus satélites
