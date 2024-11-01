Piden el Premio Princesa de Asturias y la Medalla de Andalucía para los vecinos de Adamuz (Córdoba)

Instituciones, colectivos y ciudadanos de toda España han comenzado a movilizarse para que se reconozca la labor de los vecinos de Adamuz (Córdoba) en materia de auxilio, atención y apoyo a las víctimas y sus familiares tras el accidente ferroviario entre dos trenes, que se ha cobrado la vida de 45 personas. En este contexto, destacan la petición para la concesión del Premio Princesa de Asturias a la Concordia o de la Medalla de Andalucía a la Solidaridad y Concordia o a los Valores Humanos, mientras que otros reconocimientos pasan por el...