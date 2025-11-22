edición general
Piden cárcel a la mujer acusada de agresión sexual a un joven en el spa de un hotel de Magaluf

La procesada, irlandesa de 38 años, manoseó los genitales de la víctima, un turista sueco de 20 años, en los baños turcos

#2 gorgos
Ese hombre ha sufrido lo inimaginable
elgranpilaf #7 elgranpilaf
Pobre hombre, le habrá creado un trauma (digo al que estaba al lado, que no le tocó)
g3_g3 #19 g3_g3
#17 Es usted un gran observador. Siga así por la linde, hasta el infinito y más allá. ;)
Trigonometrico #20 Trigonometrico *
#19 :-D


Vale, que hay otras ciertas cosas que sugieren que tengo razón en eso:

www.youtube.com/watch?v=CHs1PF_cKLo
Ka0 #13 Ka0
¿Una irlandesa manoseando a un sueco en un turco?
La culpa es del turco :troll:
g3_g3 #11 g3_g3
Típica cerda creida y mentirosa que toma lo que le apetece creyéndose irresistible. Patética

La fiscalía ni se plantea pedir cárcel, 500€ piden. Quizás es que los hombres están discriminados legalmente?
Trigonometrico #14 Trigonometrico
#11 Las mujeres y los hombres no son iguales.
g3_g3 #16 g3_g3
#14 Ante la ley no, tampoco frente a una subvención, ni ante el tribunal de una oposición, etc
1 K 23
Trigonometrico #17 Trigonometrico
#16 Pues no lo sé, no estoy informado.
Pero una vez vi a una mujer desnuda, y después de aquello yo afirmo que las mujeres y los hombres no son iguales.
Lyovin81 #4 Lyovin81
He entrado a la noticia para ver si había foto de la mujer, y aunque no se le ve la cara solo diré esto: Dios da pan a quien no tiene dientes.
2 K 22
g3_g3 #12 g3_g3 *
#4 #8 o tienes mucho estómago :troll:
#10 WifredoIII_ElGayu
A punto estuvo el joven de salir corriendo y tirarse por el balcon
1 K 20
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
por eso hay que ir como frodo, con dardo siempre para que se ilumine cuando un orco anglosajon, que ya nos conocemos, se acerca en demasia
1 K 19
Lyovin81 #8 Lyovin81
#6 joder pues en la foto no parece un orco tampoco, eh
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
#8 son como ninjas con tanto camuflaje, es como, recordemos el capitulo de la puta obra maestra "colgados en filadelfia", el capitulo con la koreana y Charlie, no sabian que edad tenia..es imposible saberlo
Pertinax #1 Pertinax
#0 Me suena a dupe.
#3 gorgos
#1 es una actualización
#15 astur365_628eed2f50e0f
Aquí también decimos que la tía ye fea y por eso denuncia?
0 K 10
#18 Kuipersea
alguien tiene el teléfono de esta maldita acosadora? Es para un amigo
#5 oscarcr80
Una mujer agrediendo sexualmente a un hombre!!??

IMPOSIBLE!!
