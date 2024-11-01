Piden abolir los festejos taurinos tras la muerte de un vecino en Ubrique

El reciente fallecimiento de un hombre de 57 años durante las fiestas del Toro del Gayumbo en Ubrique reabre el debate sobre la abolición de festejos taurinos. “A pesar de su cierto arraigo histórico —no es el caso de Ubrique— y su supuesto carácter cultural, estas prácticas son éticamente indefendibles en una sociedad contemporánea”. Además del sufrimiento del toro, de ser motivo de escarnio, ya sólo una perdida humana sería razón suficiente para abolir este tipo de espectáculos.