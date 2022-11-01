Por qué picotean los pájaros carpinteros

Los pájaros cantores cantan para comunicarse por varias razones, como marcar un territorio o buscar pareja. El estudio analizó aves que no se sabe que canten, como el emú, el pingüino, el flamenco y los pájaros carpinteros. Resulta que entre estos, solo los pájaros carpinteros tenían cerebros anteriores anatómicamente parecidos a los de pájaros cantores. El estudio es la primera vez que se identifica una base neuronal para las actividades de comunicación de animales aparte de los primates.



Hay más de 200 especies de pájaros carpinteros en todo el mundo y cada especie tiene su propia velocidad y ritmo de picoteo característicos. El picoteo del pájaro carpintero bien puede haber evolucionado a través de una forma de aprendizaje vocal, que es la forma en que los pájaros cantores aprenden a hacer sus propios sonidos melodiosos. Y al igual que las llamadas de los pájaros cantores, estos patrones de picoteo cambian según lo que los pájaros quieran comunicar y a quién.