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Las picaduras más dolorosas del mundo: Un ranking de agonía extrema

Las picaduras más dolorosas del mundo: Un ranking de agonía extrema

En las últimas décadas, investigadores han llevado sus cuerpos al límite de la resistencia para documentar y categorizar el sufrimiento animal. Estos experimentos extremos han permitido estructurar un mapa detallado del dolor, donde criaturas como la hormiga bala, la avispa guerrera y la medusa Irukandji son protagonistas de las experiencias más agónicas registradas. No solo miden la letalidad como factor principal, sino la intensidad de las consecuencias fisiológicas y el grado de tormento que pueden infligir en el ser humano.

| etiquetas: picaduras dolorosas , veneno , agonía extrema , hormiga , avispa , medusa
5 1 0 K 97 ciencia
2 comentarios
5 1 0 K 97 ciencia
OdaAl #1 OdaAl
Con la picadura de la medusa no se atreven a hacer pruebas, por su alta mortalidad. Por lo que no está claro cual es peor picadura de nivel 4 en la escala Schmidt.
0 K 11
Ven0m #2 Ven0m
#1 Gershwin destaca que existe un componente psicológico devastador en este veneno:
“Una certeza absoluta de que la muerte se acerca, al grado de que algunos pacientes han rogado a los médicos que pongan fin a su sufrimiento porque creen que no hay otra salida”

Como para ofrecerse voluntario... xD
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menéame