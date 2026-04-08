Las picaduras más dolorosas del mundo: Un ranking de agonía extrema

En las últimas décadas, investigadores han llevado sus cuerpos al límite de la resistencia para documentar y categorizar el sufrimiento animal. Estos experimentos extremos han permitido estructurar un mapa detallado del dolor, donde criaturas como la hormiga bala, la avispa guerrera y la medusa Irukandji son protagonistas de las experiencias más agónicas registradas. No solo miden la letalidad como factor principal, sino la intensidad de las consecuencias fisiológicas y el grado de tormento que pueden infligir en el ser humano.