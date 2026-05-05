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Petróleo: lo peor puede estar por llegar
Pese al optimismo de los mercados, que siguen instalados en el país de las maravillas, el panorama es preocupante
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petróleo
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ormuz
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guerra
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#5
Anfiarao
*
#0
lo de los subs gilipollescos se te ha ido de las manos.
Que afán de karmawhorismo
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#8
VFR
#5
Es que vi que votaban las encuestas con negativos por que algunos consideran que las encuestas son sensacionalistas o erróneas, por eso uno para encuestas.
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#6
Gry
Ya hay informes de barriles de diésel que se venden a 600 dólares
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#7
Connect
Llevan con esto desde que comenzó la guerra contra Irán. Al final un 20% del petróleo es importante, pero queda otro 80%. Además de que Arabia Saudí ha sacado algo por otro lado.
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#1
elTieso
Sin catatrofismo no conseguimos visitas al periódico, hay que insistir aunque sea contra la realidad.
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#2
xabih
Despues del verano: restricciones, inflación y crisis, pero mientras que siga la fiesta.
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#3
Galton
#2
¿Pero no era el 10 de abril el día del juicio final?
P.S. Deberíamos abrir un hilo de profecías cuñadiles.
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#4
Emotivo
Servirá de ensayo para cuando se este acabando.
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Que afán de karmawhorismo
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P.S. Deberíamos abrir un hilo de profecías cuñadiles.