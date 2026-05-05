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Petróleo: lo peor puede estar por llegar

Petróleo: lo peor puede estar por llegar

Pese al optimismo de los mercados, que siguen instalados en el país de las maravillas, el panorama es preocupante

| etiquetas: petróleo , ormuz , guerra
11 2 1 K 161 Podría
8 comentarios
11 2 1 K 161 Podría
Anfiarao #5 Anfiarao *
#0 lo de los subs gilipollescos se te ha ido de las manos.

Que afán de karmawhorismo
1 K 26
#8 VFR
#5 Es que vi que votaban las encuestas con negativos por que algunos consideran que las encuestas son sensacionalistas o erróneas, por eso uno para encuestas.
0 K 13
Gry #6 Gry
Ya hay informes de barriles de diésel que se venden a 600 dólares

Citation needed
0 K 19
Connect #7 Connect
Llevan con esto desde que comenzó la guerra contra Irán. Al final un 20% del petróleo es importante, pero queda otro 80%. Además de que Arabia Saudí ha sacado algo por otro lado.
0 K 14
elTieso #1 elTieso
Sin catatrofismo no conseguimos visitas al periódico, hay que insistir aunque sea contra la realidad.
0 K 11
xabih #2 xabih
Despues del verano: restricciones, inflación y crisis, pero mientras que siga la fiesta.
0 K 9
#3 Galton
#2 ¿Pero no era el 10 de abril el día del juicio final?
P.S. Deberíamos abrir un hilo de profecías cuñadiles.
0 K 8
#4 Emotivo
Servirá de ensayo para cuando se este acabando.
0 K 6

menéame