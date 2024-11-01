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Petróleo y gas se disparan tras la incautación por parte de Estados Unidos de un buque iraní

Petróleo y gas se disparan tras la incautación por parte de Estados Unidos de un buque iraní

Los precios del petróleo y del gas natural se dispararon después de que la Armada estadounidense apresara un barco iraní durante un fin de semana caótico en el que Teherán disparó contra los barcos y reimpuso controles en el estrecho de Ormuz. El Brent subió hasta un 7,9%, borrando la mayor parte de sus descensos del viernes tras anunciarse la reapertura de la vía fluvial clave, mientras que el gas europeo aumentó hasta un 11%. El sábado, Teherán volvió a cerrar el paso estratégico.

| etiquetas: petróleo , gas , incautación , iraní , buque , ormuz
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1 comentarios
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Feindesland #1 Feindesland
fluvial, ¿sabes?

:palm:
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menéame