Petróleo, alimentos y productos químicos: claves de la relación comercial entre España y Brasil

España es el segundo mayor inversor extranjero en Brasil, con más de 41.600 millones de euros invertidos, y destaca como socio comercial estratégico. Brasil es la mayor economía de Latinoamérica y ambos países, están entre las trece más grandes del mundo. Mantienen lazos sólidos, con sectores clave como combustibles, maquinaria, vehículos y productos farmacéuticos. En 2025, España exportó al país sudamericano bienes por un total de 3.091 millones de euros, mientras le compró productos por valor de de 8.317 millones. resulta una balanza