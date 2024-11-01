Peter Singer: “Considerar a los animales una mercancía me parece profundamente inmoral”

Los animales criados en granjas industriales viven a menudo en condiciones deplorables. Saberlo no nos impide comer carne. ¿Por qué somos tan indiferentes a su sufrimiento? El filósofo australiano Peter Singer, uno de los más influyentes de su generación, aborda desde hace varias décadas este punto ciego del pensamiento ético. Es autor de varios libros, entre ellos Liberación animal, publicado en 1975, que sigue siendo una referencia en el ámbito de los derechos de los animales.