Peter Singer: “Considerar a los animales una mercancía me parece profundamente inmoral”

Los animales criados en granjas industriales viven a menudo en condiciones deplorables. Saberlo no nos impide comer carne. ¿Por qué somos tan indiferentes a su sufrimiento? El filósofo australiano Peter Singer, uno de los más influyentes de su generación, aborda desde hace varias décadas este punto ciego del pensamiento ético. Es autor de varios libros, entre ellos Liberación animal, publicado en 1975, que sigue siendo una referencia en el ámbito de los derechos de los animales.
Y porque lo sabemos pero no lo vemos. Se que yo si tuviera cerdos, vacas, conejos, etc, en el jardín de la casa del pueblo no podría matarlos para comer y excepto en caso de hambruna sería vegetariano, que no vegano. O quizás di si desde pequen̈o lo viera como normal. A saber...
¿Cuándo habéis visto una lechiga hacerle mal a alguien ?
¡Si hasta se alimentan solamente de luz, de agua y minerales!
Save the Plankton, Kill the Whales!