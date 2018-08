Peter Jackson regresa a la dirección con un espectacular documental sobre la Primera Guerra Mundial

Más de tres años después de finalizar su labor en la Tierra Media con 'El Hobbit', el aclamado director Peter Jackson ('El señor de los anillos') regresa a la pantalla con un documental de la Primera Guerra Mundial. Su título será 'They Shall Not Grow Old', en referencia al poema de 1914 de Laurence Binyon, 'For The Fallen'. Además, se ha anunciado que la película documental tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Londres el próximo 16 de octubre, para más tarde ser estrenada en la BBC One.