¡Un petabyte en la palma de mi mano! Así es la fábrica de Kioxia  

Hace años, un petabyte era cosa de gigantes; hoy, ¡cabe en la palma de tu mano! Acompáñanos en un recorrido por la asombrosa fábrica de Kioxia, donde la magia de los semiconductores y la memoria NAND cobra vida. ¿Te imaginas cómo se crea toda esa tecnología que usas a diario?
| etiquetas: petabyte , memoria , chip , kioxia
En mi experiencia de integrador lo que más falla es, por este orden:
RL > placa WS > FA > GPU > placa server > RAM > CPU
Habré hecho en 3 años cinco RMAs de RAMs. Y eran ECC registradas, no de consumo.
Una pena no poder verlo en inglés.
www.youtube.com/watch?v=ivLvsTnp9fI