¡Un petabyte en la palma de mi mano! Así es la fábrica de Kioxia

¡Un petabyte en la palma de mi mano! Así es la fábrica de Kioxia  

Hace años, un petabyte era cosa de gigantes; hoy, ¡cabe en la palma de tu mano! Acompáñanos en un recorrido por la asombrosa fábrica de Kioxia, donde la magia de los semiconductores y la memoria NAND cobra vida. ¿Te imaginas cómo se crea toda esa tecnología que usas a diario?

frankiegth #1 frankiegth *
No me pregunteis por qué, pero no soporto a este tio. Sus miniaturas en Youtube casi siempre me resultan ofensivas para cualquier persona con un conocimiento o una inteligencia media. Canales de este tipo están diseñados para fomentar el consumo obsesivo por un hardware cada vez más caro y cada vez menos duradero, tanto por soporte oficial como por averias de dificil reparación.
Jakeukalane #3 Jakeukalane *
#1 Discos u.3 de 30 TB tienen 5 años de garantía, así que no comparto que sea cada vez menos duradero. Caro era. Si quieres lo busco por cuanto los vendimos, pero el servidor entero creo que estaba por los 300.000€
frankiegth #4 frankiegth *
#3. Ahora hasta los fallos de memoria RAM son habituales. Conservo módulos de memoria anteriores a la DDR4 y DDR5 que funcionan como el primer día. Hoy puedes encontrar multitud de videos en Youtube de técnicos autodidactas localizando chips de video RAM estropeados en tarjetas gráficas de gama media y alta que las dejan inservibles.
Jakeukalane #5 Jakeukalane *
#4 es bastante posible. La memoria ram no es lo que más suele fallar. Pero no tengo experiencia en gama baja y media, lo que toco es siempre gama alta.
En mi experiencia de integrador lo que más falla es, por este orden:
RL > placa WS > FA > GPU > placa server > RAM > CPU

Habré hecho en 3 años cinco RMAs de RAMs. Y eran ECC registradas, no de consumo.
Jakeukalane #2 Jakeukalane *
#0 añadido icono de vídeo.
Una pena no poder verlo en inglés.
AsVHEn #6 AsVHEn
Como no vas a poder verlo en inglés:
www.youtube.com/watch?v=ivLvsTnp9fI
acido303 #7 acido303
Pero cómo está esto en español cutre doblado con IA y encima no se puede poner el VO, esto no se puede ver ... es horrible!
