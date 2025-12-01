edición general
La peste porcina y los riesgos de la ganadería industrial

El contagio y la mutación de los virus es muy fácil en un sistema ganadero intensivo (…) La administración pública debería exigir cambios en el sector si el impacto de la enfermedad obliga a un rescate. Son muchas las repercusiones de la ganadería intensiva (las sanitarias y de bienestar aquí mencionadas, la contaminación de los acuíferos…) como para exigir que las ayudas vengan acompañadas por verdaderas reconversiones en línea a los sistemas ganaderos preindustriales.

