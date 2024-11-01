La peste porcina africana reaparece en España tras 31 años ausente en dos jabalíes silvestres

Los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat de Catalunya han notificado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana (PPA), en Bellaterra (Barcelona).Se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección. Está considerada por la UE como enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación