La peste porcina africana reaparece en España tras 31 años ausente en dos jabalíes silvestres

Los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat de Catalunya han notificado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana (PPA), en Bellaterra (Barcelona).Se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección. Está considerada por la UE como enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación

| etiquetas: peste , porcina , africana , españa , barcelona , jabalíes
actualidad
actualidad
oLiMoN63 #3 oLiMoN63
Como es una noticia de "El Conciso." se han ahorrado algunas comas en el titular...
sotillo #1 sotillo
La caza es el mayor enemigo del ganadero pero como muchos también son cazadores y colegas de vox con culpar a los ecologistas ya lo tienen resuelto
vviccio #2 vviccio
#1 En Castilla León Nox presionó para rebajar la normativa de prevención y lucha contra infecciones en el ganado.
