A pesar de semanas de ataques de EE.UU. e Israel, Irán aún conserva el 50% de sus drones de ataque

CNN ha informado que aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles de Irán permanecen intactos, junto con alrededor del 50% de su capacidad de drones de ataque unidireccional, a pesar de las semanas de ataques sostenidos de Estados Unidos e Israel. Si bien la infraestructura de lanzamiento de misiles puede degradarse progresivamente, la capacidad de los drones, sobre todo cuando está vinculada a una producción a gran escala, es mucho más difícil de eliminar por completo.