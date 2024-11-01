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A pesar de semanas de ataques de EE.UU. e Israel, Irán aún conserva el 50% de sus drones de ataque

A pesar de semanas de ataques de EE.UU. e Israel, Irán aún conserva el 50% de sus drones de ataque

CNN ha informado que aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles de Irán permanecen intactos, junto con alrededor del 50% de su capacidad de drones de ataque unidireccional, a pesar de las semanas de ataques sostenidos de Estados Unidos e Israel. Si bien la infraestructura de lanzamiento de misiles puede degradarse progresivamente, la capacidad de los drones, sobre todo cuando está vinculada a una producción a gran escala, es mucho más difícil de eliminar por completo.

| etiquetas: drones , irán , ucrania , rusia , firepoint , shahed , misiles
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2 comentarios
2 1 0 K 22 actualidad
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Dentro de dos semanas empieza la siguiente ronda para eliminar el otro 50%

Sólo están recargando y revisando las imágenes de satélites :troll:
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#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿Y que han perdido los USAnos... munición? Pues solo hay que reponerla más rápido que los iranís, y atacar en unos meses de nuevo. A no ser que tenga consecuencias reales para los USA, o para el dollar, que se vean movimientos que castiguen la economía USAna. En unos meses tenemos otro round.
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menéame