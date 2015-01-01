edición general
Pesadilla y estampida en Alcalá del Júcar al romper un novillo las maderas del encierro

El encierro de Toros en Alcalá del Júcar se ha vuelto una pesadilla, con estampida, cuando uno de los novillos ha roto las maderas del recorrido y ha intentado escapar, aunque pronto ha podido ser reconocido por la rápida acción de algunos de los presentes. Por la rotura de las maderas y la estampida ha habido varios heridos, aunque ninguno de gravedad. Una mujer sí ha tenido que ser trasladada al Hospital General, al caer de una altura de unos tres metros. Testigos presenciales han señalado a Masquealba que tenía fracturas en las piernas. Af

Ludovicio #4 Ludovicio
Una vez controlado, la pesadilla pudo seguir solo para el novillo.
España deja de parecer un país civilizado cuando se mira a las "fiestas" que nos montamos en torno al sufrimiento animal.
DDJ #3 DDJ *
"pronto ha podido ser reconocido por la rápida acción de algunos de los presentes"

Se escapó por el lado en el que estaban los más listos del pueblo
#1 k-loc
Pena que no le pisará la cabeza a alguno de esos seres inteligentes que han dejado de leer a Cervantes para ir a sacar a pasear a un becerrito.
sotillo #2 sotillo
#1 Una hora después, se retomaba el encierro que se celebraba ya sin incidentes.
