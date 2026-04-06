La pesadilla cubana: la isla pierde de forma provisional su mayor termoeléctrica

Cuba se hace de noche a mediodía. Una nueva avería en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante de la isla, ha disparado los apagones este lunes en un país que ya los sufría constantemente, de más de 20 horas en distintos puntos. En buena parte de La Habana no había servicio eléctrico al comenzar el día. En esta ocasión se trata de una "ponchadura (pinchazo) en la caldera" la que ha provocado aún más limitaciones en el antediluviano Sistema Eléctrico Nacional.