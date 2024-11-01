Las personas que llaman a la línea directa del estado de Washington presionan 2 para español y, en su lugar, escuchan inglés con acento de IA [Eng]  

Presione 2 para español... ¿acento? Durante meses, quienes llamaban al Departamento de Licencias del estado de Washington para solicitar un servicio automatizado en español escuchaban una voz de IA hablando en inglés con un marcado acento español. La agencia se disculpó y afirmó haber solucionado el problema. Maya Edwards, residente de Washington, se enteró de la voz con acento de IA el verano pasado después de que su esposo mexicano intentara usar la opción en español mientras buscaba información sobre su licencia de conducir