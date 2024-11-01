El personal de Telepizza en Albacete anuncia huelga para el Día de Reyes

CCOO y UGT han convocado huelga para el Día de Reyes 6 de enero en los dos establecimientos de Telepizza en Albacete, gestionados por Loguida 2007 SL, como medida de presión para exigir a la empresa el pago de las cantidades que debe a su personal. A día de hoy, la empresa no ha pagado la nómina de noviembre, ni los atrasos del SMI de 2025 y también adeuda una parte de la nómina de octubre.
| etiquetas: telepizza , huelga , 6 enero , albacete
Y que él y su familia, disfruten de las vacaciones de Navidad en Dubai, las Maldivas o cualquier otro sitio.
O se hace huelga el primer día, o todas las pizzas llevan "un extra" cortesía del empleado.
Al final las garantías las dan las personas, no los papeles. La empresa ya tenía el compromiso de abonar los salarios y atrasos antes de esa huelga desconvocada. Deberían de haberla desconvocado solo si ven reflejados esos ingresos, no solo con la palabra de alguien que puede mentir.