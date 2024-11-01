El personal de Telepizza en Albacete anuncia huelga para el Día de Reyes

CCOO y UGT han convocado huelga para el Día de Reyes 6 de enero en los dos establecimientos de Telepizza en Albacete, gestionados por Loguida 2007 SL, como medida de presión para exigir a la empresa el pago de las cantidades que debe a su personal. A día de hoy, la empresa no ha pagado la nómina de noviembre, ni los atrasos del SMI de 2025 y también adeuda una parte de la nómina de octubre.