edición general
El personal de Telepizza en Albacete anuncia huelga para el Día de Reyes

CCOO y UGT han convocado huelga para el Día de Reyes 6 de enero en los dos establecimientos de Telepizza en Albacete, gestionados por Loguida 2007 SL, como medida de presión para exigir a la empresa el pago de las cantidades que debe a su personal. A día de hoy, la empresa no ha pagado la nómina de noviembre, ni los atrasos del SMI de 2025 y también adeuda una parte de la nómina de octubre.

telepizza , huelga , 6 enero , albacete
comentarios
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Pues comeremos roscón en vez de pizzas, vaya problema.
reithor #4 reithor
Con lo agradecido que es el roscón de peperoni y champiñones...
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
quién pide pizza por reyes?
Shuquel #6 Shuquel
#5 Los reyes magos
#2 Daniel2000
Bueno, lo importante es que el CEO haya cobrado su bonus.

Y que él y su familia, disfruten de las vacaciones de Navidad en Dubai, las Maldivas o cualquier otro sitio.
#7 Daniel2000
Si me adeudan parte de la nómina de octubre, la nómina de noviembre, y los atrasos del 2025 ...


O se hace huelga el primer día, o todas las pizzas llevan "un extra" cortesía del empleado.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
¡Viva la República! :-D
#8 Tiranoc
<<Hay que recordar además que esta convocatoria se produce después de que el pasado mes de septiembre se convocara otra por los mismos motivos, y que finalmente fue desconvocada tras comprometerse la empresa a abonar lo que debía, a ingresar las nóminas entre el 1 y 5 de cada mes y a pagar los atrasos de la subida del SMI.>>

Al final las garantías las dan las personas, no los papeles. La empresa ya tenía el compromiso de abonar los salarios y atrasos antes de esa huelga desconvocada. Deberían de haberla desconvocado solo si ven reflejados esos ingresos, no solo con la palabra de alguien que puede mentir.
