Una persona que va una hora al gimnasio pero está todo el día sentada es metabólicamente sedentaria, según un experto

Para llevar un estilo de vida saludable no solo es necesario tener una alimentación equilibrada, sino también realizar actividad física y mantener el cuerpo activo

gorgos
Mierda
GanaderiaCuantica
Yo en lugar de ir al gimnasio me levanto cada 30 minutos máximo para esos “snacks de movimiento“ que dice el artículo. Camino hasta la cocina, sala del café, break room, y estiro el brazo para pillar el café, la leche, etc…
ansiet
Una persona que está una hora sentada pero está todo el día en el gimnasio es metabólicamente un desokupa según un experto
