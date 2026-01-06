edición general
El periodista de TVE Jesús Álvarez publica un libro en el que repasa su vida y obra tras dedicarse a la información deportiva durante 50 años

Cuando te jubilas dejas de ser una persona y te conviertes en un número

Grahml
Cuando sabes que para las empresas para las que trabajas te consideran un número, cuando te jubilas te conviertes en una persona.
unocualquierax
Cuando vives sólo para trabajar, si dejas de trabajar, dejas de vivir. Tú sabrás, Jesús. Uy, perdón, quería decir 43.748.
Por cierto, otro mediocre que trabajó en tve porque lo colocó su papá, presentador en los 60/70.
#2
#2
El papá la palmó en el 70, pero está claro el trifásico.
