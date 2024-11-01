edición general
El periodista que publicó el vídeo filtrado de Sde Teiman es acosado por activistas de extrema derecha en Tel Aviv (Eng)

El canal 12 de noticias afirma que se ha cruzado una «línea roja» después de que un grupo nacionalista religioso colgara un cartel en la autopista pidiendo «el arresto de Guy Peleg» y un activista respaldado por ministros lo abordara. Guy Peleg, quien el año pasado publicó imágenes filtradas que supuestamente mostraban a soldados maltratando gravemente a un preso palestino.

manzitor #1 manzitor *
Israel, ese país bendecido por dios y maldito por el resto de la humanidad medio decente.
sotillo #3 sotillo
#1 Los malditos es cosa de ellos, no metas a la humanidad, son ellos los que le han declarado la guerra al resto del mundo, ellos son el mal vecino ocupa que está saltándose las leyes y asesinando a sus vecinos para quedarse con sus pisos y quedarse con el bloque
#4 Dav3n *
#3 Bueno, es cosa de ellos... Ahora están intentando arrasar otro bloque y los europeos están encantados con la idea, tanto que se han prestado a colaborar, públicamente además.

Incluso han puesto a algunos de los vecinos en la lista oficial de terroristas sin que lo hayan tenido que pedir...

Así que no es solo cosa de "ellos".
security_incident #2 security_incident
Maltratado gravemente es un eufemismo para decir que entre 8 lo arrinconaron contra una pared y le metieron un palo por el culo hasta perforarle el intestino.
