La periodista y Premio Menina 2025 reflexiona en esta entrevista con 'Público' sobre algunas de las ideas de su último libro, '#S3XPIDEMIA'

Estamos expuestos a la pornografía, ya sea porque la buscamos a propósito, porque aparezca por despiste o porque se nos crucen esos obscenos anuncios cuando estamos cargando el enlace de la película que le vamos a poner a nuestros hijos (¡o a nuestros padres!). Pero es una pornografía que, aunque veamos tanto hombres como mujeres, parece únicamente destinada a complacer a los espectadores masculinos [...]