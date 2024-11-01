edición general
Pérez Llorca, sustituto de Mazón, recibe un requerimiento judicial a horas de su investidura

La Policía Local de Valencia se personó en las Corts la mañana del pasado miércoles para entregarle documentación de la DANA

ipanies #3 ipanies
Teniendo a Camps y van y ponen a uno que parece estar manchando también... Cosas de las organizaciones delictivas en forma de partido político :roll:
#2 poxemita
Problema 0, si tiene que ir como testigo a declarar, que vaya, y si la jueza tiene a bien investigarlo, que lo haga.
Lo que sería feo es que la gente del PP empezara a decir que esto es un ataque judicial, como hacen otros.
#4 covacho
#2 ya ha declarado como testigo. Lo que le han requerido es si puede aportar su factura de teléfono de forma voluntaria para ver las horas y duración de las llamadas.
ipanies #6 ipanies
#2 Jajaja, será una broma no??? A ver si cuela que el PP no ha lanzado a sus perros contra esta jueza... No jodas, una cosa es trolear con algo de gracia y otra cosa es mentir como un bellaco xD xD
#1 Quillotro
No hay más preguntas, señoría.
#5 Quillotro
Zaplana, Fabra (el de Castellón)... Hay donde elegir
#7 wendigo *
"Siempre metemos a nuestros políticos en la cárcel en cuanto acaban de ser elegidos. ¿Vosotros no? Ahorra tiempo".

Terry Pratchett
"El país del fin del mundo".

Saludos
