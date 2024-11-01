Un perdón concedido por la justicia real al vecino de Jerez, Francisco de Santiago, del delito de haber asesinado a su mujer (1483)  

Los Reyes Católicos Católicos concedieron, dentro de una política habitual de concesión de perdones por parte la justicia real, el perdón al vecino de Jerez Francisco de Santiago, quien había sido acusado del asesinato de su mujer y condenado al destierro y confiscación de sus bienes, atendiendo al hecho de que su mujer, Leonor Rodríguez de Villanueva, había “cometydo publicamente el dicho adulterio en diversas vezes con muchas presonas, e que ovistes cabsa para ello”.
| etiquetas: perdón , justicia real , jerez
en.wikipedia.org/wiki/George_Remus
Aunque no lo pone en la wikipedia fue un juicio muy mediático, y algunos periódicos indicaron que salió del juzgado siendo vitoreado; aunque la frase:
El jurado deliberó sólo diecinueve minutos antes de absolverlo.
Ya indica como estaba el percal.
1- la mujer le fue infiel con un ex agente infiltrado que sabia que ella era el albacea del dinero de George.
2- La mujer, con su amante, intentaron deportarle
3- Vendieron su imperio y le querían dar 100$
4- Contrataron un sicario para matarlo!!
Es que hasta yo me pensaría que hacer en este caso.