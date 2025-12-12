·
Pep Guardiola y Sergio Busquets se hacen con el 30% de la polémica empresa Alquiler Seguro
Tanto el entrenador como el jugador, dos rostros históricos del fútbol español, han adquirido cada uno el 14% de las participaciones de esta agencia inmobiliaria
etiquetas
vivienda
futbol
#4
MrMax
Que noooo que no lo veis... seguro que la han comprado para convertirla en una ONG... més que un lloguer.
3
K
43
#2
jonolulu
Monográfico de Carne Cruda sobre esta lacra
m.youtube.com/watch?v=u9aogb4v0is
1
K
29
#1
NPCMeneaMePersigue
Consumo multa a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por vulnerar los derechos de los consumidores
elpais.com/economia/2025-12-12/consumo-multa-a-alquiler-seguro-con-36-
Ahora nos robarán con el tikitaka
0
K
20
#3
uyquefrio
Putas sanguijuelas...
0
K
10
#5
Cometeunzullo
Inversión en vivienda. Especulación.
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
