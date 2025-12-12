edición general
Pep Guardiola y Sergio Busquets se hacen con el 30% de la polémica empresa Alquiler Seguro

Tanto el entrenador como el jugador, dos rostros históricos del fútbol español, han adquirido cada uno el 14% de las participaciones de esta agencia inmobiliaria

#4 MrMax
Que noooo que no lo veis... seguro que la han comprado para convertirla en una ONG... més que un lloguer.
jonolulu #2 jonolulu
Monográfico de Carne Cruda sobre esta lacra

m.youtube.com/watch?v=u9aogb4v0is
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Consumo multa a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por vulnerar los derechos de los consumidores elpais.com/economia/2025-12-12/consumo-multa-a-alquiler-seguro-con-36-

Ahora nos robarán con el tikitaka
uyquefrio #3 uyquefrio
Putas sanguijuelas...
Cometeunzullo #5 Cometeunzullo
Inversión en vivienda. Especulación.
