Pep Guardiola promueve el partido amistoso entre Cataluña y Palestina (inglés,catalán)  

Pep Guardiola ha promovido un partido amistoso simbólico que se disputará el martes en el Estadio Olímpico de Barcelona, donde la selección nacional de Cataluña se enfrentará a Palestina. Los organizadores afirman que el evento tiene como objetivo poner de relieve el coste humano de la guerra en Gaza, señalando que más de 400 atletas palestinos han perdido la vida desde que comenzó la guerra de Israel, y hacen un llamamiento a los aficionados para que llenen el estadio en un momento de recuerdo colectivo.