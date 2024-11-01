edición general
6 meneos
5 clics
Pep Guardiola promueve el partido amistoso entre Cataluña y Palestina (inglés,catalán)

Pep Guardiola promueve el partido amistoso entre Cataluña y Palestina (inglés,catalán)  

Pep Guardiola ha promovido un partido amistoso simbólico que se disputará el martes en el Estadio Olímpico de Barcelona, donde la selección nacional de Cataluña se enfrentará a Palestina. Los organizadores afirman que el evento tiene como objetivo poner de relieve el coste humano de la guerra en Gaza, señalando que más de 400 atletas palestinos han perdido la vida desde que comenzó la guerra de Israel, y hacen un llamamiento a los aficionados para que llenen el estadio en un momento de recuerdo colectivo.

| etiquetas: partido amistoso , pep guardiola , palestina
6 0 0 K 82 actualidad
3 comentarios
6 0 0 K 82 actualidad
pipe1976 #1 pipe1976
Como curiosidad... La selección de Palestina está en Chile, sino chungo que pudieran viajar y entrenar
2 K 34
Dene #2 Dene *
#1 la selección de Palestina ahorita mismo esta en Bilbao para jugar con Euskadi un amistoso de homenaje a esa gente y denuncia del genocidio
1 K 19
pipe1976 #3 pipe1976
#2 lo cual les honra. Me refería a su "campamento base"
1 K 14

menéame