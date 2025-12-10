edición general
El Pentágono debate qué hacer con los sobrevivientes de los ataques a embarcaciones

El Pentágono estaba en un aprieto. El ejército había sacado a dos sobrevivientes del mar Caribe a mediados de octubre, después de atacar una embarcación que, según dijeron funcionarios estadounidenses, transportaba drogas, y tenía que decidir qué hacer con ellos. En una llamada con sus homólogos del Departamento de Estado, los abogados del Pentágono propusieron una idea. Preguntaron si los dos sobrevivientes podrían ser recluidos en una conocida prisión de El Salvador a la que el gobierno de Donald Trump había enviado a cientos de deportados.

acabarán en guantánamo para no tener que aplicarles las leyes USA... con suerte. con menos suerte, en el fondo del mar, matarile rile rile...
que no se quejen los yankis cuando a sus soldados les hagan cosas parecidas
Y seguimos con el proceso de Kafka. Que legal todo. :palm:
EEUU es el cáncer del mundo
Un asesino debatiendo qué debe hacer con sus víctimas si no mueren de la primera puñalada.
