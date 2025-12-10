El Pentágono debate qué hacer con los sobrevivientes de los ataques a embarcaciones

El Pentágono estaba en un aprieto. El ejército había sacado a dos sobrevivientes del mar Caribe a mediados de octubre, después de atacar una embarcación que, según dijeron funcionarios estadounidenses, transportaba drogas, y tenía que decidir qué hacer con ellos. En una llamada con sus homólogos del Departamento de Estado, los abogados del Pentágono propusieron una idea. Preguntaron si los dos sobrevivientes podrían ser recluidos en una conocida prisión de El Salvador a la que el gobierno de Donald Trump había enviado a cientos de deportados.