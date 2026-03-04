edición general
El Pentágono afirma que ha matado al jefe de la unidad iraní que conspiró para asesinar a Trump

El Pentágono afirma que ha matado al jefe de la unidad iraní que conspiró para asesinar a Trump

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha confirmado esta mañana que el Pentágono ha eliminado en Irán al líder de la unidad responsable de un supuesto complot para asesinar al presidente Donald Trump durante la campaña electoral del 2024. “Ha sido rastreado y eliminado. Irán intentó matar al presidente Trump y él tuvo la última palabra”, ha celebrado, en la segunda rueda de prensa junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, desde que comenzó la guerra en Irán el sábado.

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Y no le han acusado de estar detras del asesinato de JFK porque era democrata...
#3 Pivorexico *
También era republicano y estadounidense como los anteriores ?
A.more #4 A.more
Lastima que no lo consiguierA. El mundo sería mejor. Fuerza para iran
#2 lordban
Sobre campo se lo habrá confirmado el Mossad, que son los mismos que le dijeron que existía tal persona. Trucazo.
Jakeukalane #5 Jakeukalane
Esta gente se queda a medias. Una pena. Como el de Brasil. Si le hubiera puesto veneno al puñal Bolsonaro estaría ahora bajo tierra.
DDJ #6 DDJ
Hegseth, el de la foto, tiene tatuajes nazis bien grandes por el cuerpo porque es un nostálgico
