El Pentágono afirma que ha matado al jefe de la unidad iraní que conspiró para asesinar a Trump

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha confirmado esta mañana que el Pentágono ha eliminado en Irán al líder de la unidad responsable de un supuesto complot para asesinar al presidente Donald Trump durante la campaña electoral del 2024. “Ha sido rastreado y eliminado. Irán intentó matar al presidente Trump y él tuvo la última palabra”, ha celebrado, en la segunda rueda de prensa junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, desde que comenzó la guerra en Irán el sábado.