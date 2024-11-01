Pensionistas llaman a la huelga general del 17M para exigir un salario mínimo propio

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) ha mostrado su apoyo al establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional propio para la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra y ha llamado a las personas pensionistas y trabajadoras a participar activamente en la huelga general del próximo 17 de marzo de 2026, convocada para impulsar esta reivindicación social.
movimiento de pensionistas de euskal herria , smi , huelga general
Y nos tienen mirando al dedo, pero nada a mordernos entre nosotros que ya ellos ser reparten el pastel. Ale a poner banderas.
