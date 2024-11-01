edición general
Pensionistas llaman a la huelga general del 17M para exigir un salario mínimo propio

Pensionistas llaman a la huelga general del 17M para exigir un salario mínimo propio

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) ha mostrado su apoyo al establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional propio para la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra y ha llamado a las personas pensionistas y trabajadoras a participar activamente en la huelga general del próximo 17 de marzo de 2026, convocada para impulsar esta reivindicación social.

autonomator
"Según señalan desde el movimiento, la negativa de la patronal a negociar el establecimiento de un salario mínimo digno contrasta con la evolución de los beneficios empresariales. Recuerdan que las grandes empresas financieras y energéticas acumulan beneficios récord año tras año, mientras que los beneficios netos de las empresas no financieras han llegado a cuadruplicar el incremento de los salarios, una situación que califican de “injustificable”."

Y nos tienen mirando al dedo, pero nada a mordernos entre nosotros que ya ellos ser reparten el pastel. Ale a poner banderas.

nopolar
No mirarán obras. (No he podido evitarlo :-x )
