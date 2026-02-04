edición general
Pensar el fin de la guerra de Ucrania: la propuesta de Estonia

Estonia es una de las principales voces de la resistencia europea frente a Putin. Mientras que hoy se reanudan las negociaciones de paz sobre Ucrania, Tallin busca pensar en el futuro. El subsecretario de Asuntos Políticos de Estonia y exembajador en Polonia, Martin Roger, nos explica la estrategia estonia.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Estonia, ese país que hace homenajes a las SS.
placeres #3 placeres *
Efectivamente, ese país que, tras pasar décadas en el "paraíso comunista", llegó a la conclusión que rememorar a miembros de la SS es preferible a recordar las andanzas de sus vecinos rusos "liberadores".

Sigo sin entender porque se repite tanto este argumento.
cosmonauta #4 cosmonauta
#3 Dos veces anexionada por la URSS durante el siglo XX. La primera en 1940 bajo el pacto Molotov- Ribbentrop y luego en 1944, hasta el 1991. Como para fiarse.
#5 Dav3n
Estonia, el irrelevante país de la irrelevante Kaja Kallas.

Sobre el ejército de Estonia:

Tamaño en tiempos de paz: alrededor de 6 000 – 7 500 efectivos activos, incluyendo militares profesionales y conscriptos.

De esos, aproximadamente la mitad son conscriptos en servicio obligatorio.

Cual es la posición de Estonia en todo esto?

Irrelevante?

Obviamente.
#2 arreglenenlacemagico
4 años sin que consigan nada salvo volver a los rusos mas pobres, otro exito de vladimir putin vendiendo su soberania a los chinos por un territorio que jamas podra conquistar sin usar armamento nuclear, algo que tambien significaria su desaparicion pero los estonios estan en lo cierto hay que apretar a los rusos hasta que esten dispuestos a dejar sus actitudes beligerantes hacia sus vecinos europeos algo que por ahora no quieren, incluido encerrar a los trolls en sus granjas
