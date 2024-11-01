·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6633
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
7928
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
5099
clics
Menéame cumple 20 años
3781
clics
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro
4507
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
más votadas
1227
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
833
Empleados del Hospital de Torrejón ( Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios
961
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
334
El presidente de RTVE acusa a Israel de 'maniobrar en la sombra durante meses' para seguir en Eurovisión y califica de 'farsa' la votación de la UER
519
Un documento interno alertó de que la dirección del Hospital de Torrejón elegía pacientes por “rentabilidad económica”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
33
clics
Pene Pati y Amina interpretan 'O soave Fanciulla'
El tenor Pene Pati y la soprano Amina interpretan 'O Soave Fanciulla', de Pietro Mascagni, en la ópera de San Francisco.
|
etiquetas
:
pene
,
pati
,
amina
,
soave
,
fanciulla
,
ópera
2
0
0
K
31
ocio
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
31
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Castigadordepagascalers
Pene Pati y para el todo el quiera.
2
K
22
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente