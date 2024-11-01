edición general
Pene Pati y Amina interpretan 'O soave Fanciulla'

El tenor Pene Pati y la soprano Amina interpretan 'O Soave Fanciulla', de Pietro Mascagni, en la ópera de San Francisco.

Castigadordepagascalers #1 Castigadordepagascalers
Pene Pati y para el todo el quiera. :-D
