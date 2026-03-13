Los peligros de creernos la especie elegida: "El excepcionalismo humano está destinado a fracasar, pero hace mucho daño por el camino"

La antropóloga Christine Webb en su libro El mono arrogante. La supremacía humana y sus consecuencias establece una conexión entre el excepcionalismo humano y otras formas de discriminación: racismo, sexismo, clasismo. Las jerarquías del excepcionalismo humano perpetúan y refuerzan las jerarquías entre los propios humanos. El mismo mecanismo que coloca al hombre por encima de los babuinos coloca, con variaciones culturales, a ciertas naciones por encima de otras, a ciertos géneros por encima de otros, a ciertas razas por encima de otras.
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Solo ejercemos nuestro poder, como haria cualquier otro animal
Soloes diferente. La naturaleza es mayor que nosotros
Eso se ve mucho en ciencia ficcion, como star wars e incluso star trek
En cuanto a lo de superior depende del barametro que uses.
Claramente el ser humano es superior en desarrollo cognito vs a cualquier otra especie.
Ser el mas inteligente no te hace el mas adaptado.
Si bien estamos mejor adaptados a corto plazo que cualquier otra especie hasta el punto que podemos vivir en el espacio, a largo plazo queda por ver.
Cualquier dia lanzamos bombas atomicas y nos exterminamos.
Lo que supondria que ser analfabeto, religioso y acientifico es mas adaptado que ser culto y cientifico.
Pronto podremos ver que la inteligencia puede ser una via sin camino evolutivo que explica el Gran FIltro.
Dicho esto, a mí me parece el típico artículo para que empieces a normalizar la extinción humana empezando por los pobres, como cuando para normalizar el expolio de la vivienda y la pérdida del derecho a tener un techo bajo el que cobijarse de manera digna, empezamos a ver artículos sobre "coliving".
El hecho de que los humanos provoquemos esos cambios con nuestro impacto sobre el medio, reduciendo nuestras posibilidades o condiciones de supervivencia, no nos deja en buen lugar ahora mismo.
Edito: por otro lado ya es casualidad que seamos los humanos los que hacemos un ranking de especies y, oh sorpresa, somos los humanos la cúspide de la pirámide.