Los peligros de creernos la especie elegida: "El excepcionalismo humano está destinado a fracasar, pero hace mucho daño por el camino"

La antropóloga Christine Webb en su libro El mono arrogante. La supremacía humana y sus consecuencias establece una conexión entre el excepcionalismo humano y otras formas de discriminación: racismo, sexismo, clasismo. Las jerarquías del excepcionalismo humano perpetúan y refuerzan las jerarquías entre los propios humanos. El mismo mecanismo que coloca al hombre por encima de los babuinos coloca, con variaciones culturales, a ciertas naciones por encima de otras, a ciertos géneros por encima de otros, a ciertas razas por encima de otras.