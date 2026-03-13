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Los peligros de creernos la especie elegida: "El excepcionalismo humano está destinado a fracasar, pero hace mucho daño por el camino"

La antropóloga Christine Webb en su libro El mono arrogante. La supremacía humana y sus consecuencias establece una conexión entre el excepcionalismo humano y otras formas de discriminación: racismo, sexismo, clasismo. Las jerarquías del excepcionalismo humano perpetúan y refuerzan las jerarquías entre los propios humanos. El mismo mecanismo que coloca al hombre por encima de los babuinos coloca, con variaciones culturales, a ciertas naciones por encima de otras, a ciertos géneros por encima de otros, a ciertas razas por encima de otras.

| etiquetas: excepcionalismo humano , antropocentrismo , christine webb , especismo
5 2 0 K 88 cultura
11 comentarios
5 2 0 K 88 cultura
#4 chavi
En realidad no. "nos creemos" nada.

Solo ejercemos nuestro poder, como haria cualquier otro animal
1 K 23
#3 txepel
De hecho chorradas como esta en última instancia justifican el racismo. Un ser humano de piel clara no es superior a un ser humano de piel oscura. Un ser humano SÍ es superior a un babuino en prácticamente todos los aspectos.
1 K 21
#6 chavi
#3 Discrepo. Por qué "es superior"?

Soloes diferente. La naturaleza es mayor que nosotros
2 K 35
#9 audrey2012 *
#3 Un babuino es mucho más autónomo en un entorno salvaje que la mayoría de humanos que conozco. Cuánto tiempo crees que podrías sobrevivir sólo con tus manos? Los seres humanos seguramente seamos la especie que más ha externalizado sus mecanismos de supervivencia. Se nos va la luz una semana y nos morimos de hambre. No hay animal más vulnerable que un ser humano sin provisiones materiales y solo.
0 K 6
azathothruna #1 azathothruna
Pues si.
Eso se ve mucho en ciencia ficcion, como star wars e incluso star trek
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pepel #5 pepel
#1 Incluso en VOX se suele ver.
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Uf. Pues yo creo que la empatía o falta de ella con otros seres humanos no puede equipararse o siquiera vincularse a la empatía o falta de ella con los babuinos.
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zentropia #10 zentropia *
#8 Es el ser humano excepcional? Si, claro, que otra especia ha producido literatura?

En cuanto a lo de superior depende del barametro que uses.
Claramente el ser humano es superior en desarrollo cognito vs a cualquier otra especie.


Ser el mas inteligente no te hace el mas adaptado.
Si bien estamos mejor adaptados a corto plazo que cualquier otra especie hasta el punto que podemos vivir en el espacio, a largo plazo queda por ver.

Cualquier dia lanzamos bombas atomicas y nos exterminamos.
Lo que supondria que ser analfabeto, religioso y acientifico es mas adaptado que ser culto y cientifico.

Pronto podremos ver que la inteligencia puede ser una via sin camino evolutivo que explica el Gran FIltro.
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BiRDo #11 BiRDo
El ser humano es la única forma de vida conocida gracias a la cual el universo se entiende a sí mismos.

Dicho esto, a mí me parece el típico artículo para que empieces a normalizar la extinción humana empezando por los pobres, como cuando para normalizar el expolio de la vivienda y la pérdida del derecho a tener un techo bajo el que cobijarse de manera digna, empezamos a ver artículos sobre "coliving".
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zentropia #7 zentropia
Que literatura han producido los babuinos?
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#8 Maikimaik *
#7 La literatura no es un baremo para discernir si una especie está naturalmente mejor adaptada. El superior desarrollo evolutivo ni siquiera existe realmente, una especie puede estar adaptada mejor o peor que otra a unas circunstancias que son siempre cambiantes.
El hecho de que los humanos provoquemos esos cambios con nuestro impacto sobre el medio, reduciendo nuestras posibilidades o condiciones de supervivencia, no nos deja en buen lugar ahora mismo.
Edito: por otro lado ya es casualidad que seamos los humanos los que hacemos un ranking de especies y, oh sorpresa, somos los humanos la cúspide de la pirámide.
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menéame