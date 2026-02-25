El peligro de “trocear” viviendas turísticas tras el registro obligatorio de alquileres: “Hay pisos con cinco cocinas y cinco baños conectados a la misma bajante”

El número de pisos turísticos descendió un 12,4% en el último año, lo que supone la pérdida de 46.000 alojamientos, según la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE), una caída que sitúa el total nacional en 329.764 viviendas a noviembre de 2025 y que refleja una importante diferencia entre comunidades autónomas. Mientras Alicante experimentó una caída del 27,9% en su oferta y Madrid y Baleares registraron descensos del 26,3% y 19,8%, respectivamente, en el otro extremo se sitúan Málaga y Sevilla, que incrementaron su cartera.