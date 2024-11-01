edición general
Peligro en la carretera: los meteorólogos españoles, franceses y alemanes advierten sobre el mismo fenómeno

Máxima atención en la carretera: las noches serán gélidas en buena parte del continente europeo, condicionando la conducción en varios países.

jonolulu #1 jonolulu
Peligro en la carretera: los meteorólogos españoles, franceses y alemanes advierten sobre el mismo fenómeno; en invierno hace frío
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Y suele llover, helar y nevar, si no hace eso ya empiezan a quejarse muchos.
reivaj01 #6 reivaj01
9 de cada 10 meteorólogos...
roker #3 roker
Parece un chiste de meteorólogos.
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
El cambio climático.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 Pero desde hace siglos, eso suele pasar normalmente
