1
meneos
30
clics
Peligro en la carretera: los meteorólogos españoles, franceses y alemanes advierten sobre el mismo fenómeno
Máxima atención en la carretera: las noches serán gélidas en buena parte del continente europeo, condicionando la conducción en varios países.
etiquetas
frio
invierno
españa
spain
20
actualidad
#1
jonolulu
Peligro en la carretera: los meteorólogos españoles, franceses y alemanes advierten sobre el mismo fenómeno; en invierno hace frío
0
K
12
#4
Antipalancas21
#1
Y suele llover, helar y nevar, si no hace eso ya empiezan a quejarse muchos.
0
K
20
#6
reivaj01
9 de cada 10 meteorólogos...
0
K
11
#3
roker
Parece un chiste de meteorólogos.
0
K
10
#2
Macnulti_reencarnado
El cambio climático.
0
K
7
#5
Antipalancas21
#2
Pero desde hace siglos, eso suele pasar normalmente
0
K
20
